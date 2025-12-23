SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Von Kumpel

Lamine Yamal überrascht bei Wohnungsführung mit Trikot eines Bayern-Stars

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 11:10
Lamine Yamal überrascht bei Wohnungsführung mit Trikot eines Bayern-Stars

Lamine Yamal präsentiert der spanischen Zeitung «Marca» seine aktuelle Wohnung. Der 18-Jährige überrascht mit seinem Outfit.

Der Barça-Star trägt nicht etwa Kleidung seines Arbeitgebers, sondern ein Leibchen eines Bayern-Stars. Yamal outet sich als Fan von Luis Diaz. Der Kolumbianer läuft seit dieser Saison für den FC Bayern auf und trägt in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7. Jenes Trikot von der Copa America 2024 präsentiert Yamal bei der Wohnungsführung. Der spanische Nationalspieler zeigt einige interessante Objekte, etwa eine signierte Schallplatte von «Dr. Dre».

Yamal wird die Dreizimmerwohnung, die er in den vergangenen zwei Jahren bewohnt hat, allerdings demnächst verlassen. Er zieht in die Villa, die einst von Barça-Ikone Gerard Pique und Pop-Star Shakira bewohnt wurde – als sie noch ein Paar waren.

Mehr Dazu
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Horrende Summe

Der FC Bayern hängt Michael Olise ein Mega-Preisschild um
Familie & Sport

Harry Kane macht in seiner Freizeit zwei Dinge
Am Auge

Bayern-Stürmer Michael Olise hat sich operieren lassen
Midtjylland-Profi

Die Bayern denken für die Kane-Backup-Rolle an Franculino
Mehr entdecken
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert

24.12.2025 - 17:18
Neues Abenteuer

Thomas Müller findet überraschende Worte zu seinem Bayern-Abschied

24.12.2025 - 12:48
16-Jähriger bleibt

Cassiano Kiala sagt Premier League-Klubs ab und verlängert bei den Bayern

23.12.2025 - 17:42
Von Kumpel

Lamine Yamal überrascht bei Wohnungsführung mit Trikot eines Bayern-Stars

23.12.2025 - 11:10
Dank Ausstiegsklausel

Neue Idee: Upamecano könnte bei Bayern verlängern, aber rasch gehen

23.12.2025 - 10:09
Midtjylland-Profi

Die Bayern denken für die Kane-Backup-Rolle an Franculino

22.12.2025 - 18:49
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas

22.12.2025 - 14:00
Neuer Bericht

Bayern München klarer Favorit auf Fernandes-Verpflichtung

21.12.2025 - 15:52
Abschied klar

Atlético Madrid zeigt Interesse an Leon Goretzka

21.12.2025 - 13:33
Durch Jan-Christian Dreesen

Verlängerung mit Dayot Upamecano: FC Bayern sendet öffentliches Signal

20.12.2025 - 11:18