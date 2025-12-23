Lamine Yamal überrascht bei Wohnungsführung mit Trikot eines Bayern-Stars

Lamine Yamal präsentiert der spanischen Zeitung «Marca» seine aktuelle Wohnung. Der 18-Jährige überrascht mit seinem Outfit.

Der Barça-Star trägt nicht etwa Kleidung seines Arbeitgebers, sondern ein Leibchen eines Bayern-Stars. Yamal outet sich als Fan von Luis Diaz. Der Kolumbianer läuft seit dieser Saison für den FC Bayern auf und trägt in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7. Jenes Trikot von der Copa America 2024 präsentiert Yamal bei der Wohnungsführung. Der spanische Nationalspieler zeigt einige interessante Objekte, etwa eine signierte Schallplatte von «Dr. Dre».

Yamal wird die Dreizimmerwohnung, die er in den vergangenen zwei Jahren bewohnt hat, allerdings demnächst verlassen. Er zieht in die Villa, die einst von Barça-Ikone Gerard Pique und Pop-Star Shakira bewohnt wurde – als sie noch ein Paar waren.