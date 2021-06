Perfekt: Der FC Bayern bestätigt eine Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting bestätigt.

Wie zuletzt bereits medial berichtet, unterzeichnet der 32-jährige Angreifer einen neuen Zweijahresvertrag bis 2023. Choupo-Moting wechselte im vergangenen Oktober ablösefrei zu den Münchnern und wusste in seiner ersten Saison als Backup von Robert Lewandowski und auch als integrierender Faktor innerhalb der Mannschaft zu überzeugen. Der frühere kamerunische Nationalspieler wird nun mit einem neuen Kontrakt belohnt.

“Ich bin stolz, hier zu sein. Der FC Bayern ist ein ganz besonderer Verein, die Nummer eins in Deutschland und auch weltweit einer der absoluten Top-Klubs. Mein erstes Jahr hier war super – auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes, wir hatten viel Spass zusammen. Ich möchte mit der Mannschaft weiterhin Erfolg haben, ich würde gerne das Pokalfinale in Berlin erreichen und am liebsten die Champions League gewinnen. Ich freue mich darauf, München noch besser kennenzulernen, hier noch heimischer zu werden, denn München ist eine wunderschöne Stadt”, wird Choupo-Moting zitiert.

psc 4 Juni, 2021 13:39