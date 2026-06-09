Hoffenheim rüstet weiter auf und investiert 16 Millionen für Mats Rots

Die TSG Hoffenheim rüstet für die kommende Saison weiter auf: Der niederländische Linksverteidiger Mats Rots stösst zu den Kraichgauern.

Der 20-Jährige wird bei der TSG gemäss übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Der Bundesligist zahlt für die Dienste des Linksfusses 16 Mio. Euro Ablöse an Twente Enschede. Für seinen bisherigen Verein avanciert Rots damit zum Rekordverkauf.

Die Interessentenliste war lang und prominent. Die PSV Eindhoven, der FC Porto und Newcastle United erkundigten sich alle nach dem Youngster. Dieser hat sich jedoch für die Sinsheimer entschieden.

Update: Hoffenheim hat den Transfer von Mats Rots im Laufe des Dienstags offiziell bestätigt.