Hoffenheim trennt sich von André Breitenreiter

Die 2:5-Niederlage gegen den VfL Bochum war für André Breitenreiter eine zu viel: Seine Entlassung bei der TSG Hoffenheim soll beschlossene Sache sein.

André Breitenreiter muss bei der TSG Hoffenheim gehen. Dies berichte die «Bild» am Sonntagnachmittag unter Berufung eigener Informationen. Demnach würden die Klub-Verantwortlichen diese Entscheidung Breitenreiter noch am Sonntag übermitteln und dadurch die Freistellung besiegeln.

Die Hoffenheimen befinden sich derzeit im freien Fall. Breitenreiter gewann mit seinem Team bereits seit wettbewerbsübergreifend zehn Pflichtspielen nicht mehr. Unter der Woche gab es am Mittwoch das 1:3 im DFB-Pokal gegen Leipzig, am Samstag verzeichnete man ein 2:5 gegen den VfL Bochum in der Bundesliga. Dabei war er erst im vergangenen Sommer vom Schweizer Meister FC Zürich nach Hoffenheim gekommen.

adk 5 Februar, 2023 16:29