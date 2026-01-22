Der HSV hat den Ersatz für Bayern-Goalie Daniel Peretz verpflichtet

Der Hamburger verpflichtet mit dem Norweger Sander Tangvik einen neuen Keeper. Er kommt als Ersatz für Daniel Peretz, dessen Leihe vorzeitig abgebrochen wurde.

Tangvik unterzeichnet beim Bundesligisten einen langfristigen Vertrag. Medienberichten zufolge kostet er 2,5 Mio. Euro. Der 23-Jährige spielte bislang in seiner Heimat bei Rosenborg Trondheim.

Der Neuzugang ist zunächst als Backup von Stammgoalie Daniel Heuer Fernandes eingeplant. perspektivisch wird ihm aber die Rolle als Nummer 1 zugetraut. Er wurde auch schon für die norwegische Nationalmannschaft nominiert.

HSV-Sportdirektor Claus Costa freut sich über den Deal: «Sander besitzt eine starke Persönlichkeit. Er hat sich klar zu unserem Weg bekannt, nimmt die Aufgabe beim HSV als reizvolle Herausforderung an und ordnet sich in die bestehende Torwart-Hierarchie ein. Zugleich ist er maximal ambitioniert und soll mit seiner Energie den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten positiv beleben.»