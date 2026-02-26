Silvan Widmer macht Aussage über seine Zukunftsplanung

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Publiziert: 26 Februar, 2026 11:29
Der Schweizer Nationalspieler und Mainz-Captain Silvan Widmer steht vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wie und wo es danach für ihn weitergeht, weiss der 32-Jährige noch nicht.

Mit Mainz hat es noch keine Gespräche bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung gegeben, wie der Rechtsverteidiger gegenüber «Blick» festhält. Für Widmer zählen vor allem zwei Dinge: «Sportlich will ich von Klub und Trainer die Wertschätzung spüren. Und privat, dass sich die Familie wohlfühlt.»

Vorderhand beschäftigt er sich allerdings noch nicht zu sehr mit der Zukunft. Die täglichen Herausforderungen im Klub zählen: Da befindet sich Mainz in der Bundesliga nach wie vor im Abstiegskampf und steht parallel im Achtelfinale der Conference League. Die Mainzer Fans und auch Widmer träumen. «Wir können was Grosses erreichen», ist der Schweizer überzeugt.

Auch die WM im Sommer ist für den Abwehrspieler immer wieder im Hinterkopf – oder während der Freizeit auch mal zuvorderst präsent. Widmer hofft mit dem Team in Nordamerika einen Coup zu landen. Danach könnte es für ihn unter Umständen bei einem anderen Klub weitergehen. Eine neuerliche Rückkehr in die Schweiz schliesst er nicht aus.

