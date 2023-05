Silvan Widmer fällt wochenlang aus

Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer fällt mehrere Wochen aus.

Der 30-Jährige hat sich am Sonntag bei der 0:3-Niederlage von Mainz 05 in Wolfsburg eine Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Wie sein Verein mitteilt, muss Widmer mehrere Wochen pausieren. Wahrscheinlich wird der Captain der Mainzer in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten können. Eine Operation ist nicht geplant.

Gute Besserung, Silvan! ❤️🤍 Unser Kapitän wird uns aufgrund einer Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk die nächsten Wochen fehlen. Das haben ärztliche Untersuchungen am Montagnachmittag ergeben. Die Verletzung wird konservativ behandelt.#Mainz05 #WOBM05 pic.twitter.com/ih7wxMIz04 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 1, 2023

psc 1 Mai, 2023 19:23