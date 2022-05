Trennung bestätigt: Kohfeldt verlässt den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg und Trainer Florian Kohfeldt werden ihre gemeinsame Zusammenarbeit beenden. Dies kommunizierten die Niedersachsen am Sonntag.

Florian Kohfeldt ist nicht länger Coach des VfL Wolfsburg. Einen Tag nach dem 2:2 gegen den FC Bayern verkündeten die Wölfe in einer offiziellen Pressemitteilung die Trennung vom 39 Jahre alten Übungsleiter. “Wir haben die Analyse der Saison am Samstagabend und Sonntagvormittag fortgeführt und intensiviert und haben uns am Ende auch die Frage stellen müssen, wie belastbar eine weitere Zusammenarbeit wäre. Dabei sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von Beginn an einer Drucksituation ausgesetzt wären, die eine zu große Bürde für Mannschaft, Trainer und Klub bedeuten würde. Von daher sind wir in vertrauensvollen und ehrlichen Gesprächen gemeinschaftlich übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden”, lässt sich Sportchef Jörg Schmadtke zitieren.

Einvernehmliche Trennung: Der VfL Wolfsburg und Florian Kohfeldt beenden die Zusammenarbeit. ℹ️➡️ https://t.co/mi3tQncOM9#VfLWolfsburg pic.twitter.com/MPki2tgl9r — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 15, 2022

Den VfL Wolfsburg hatte Kohfeldt Ende Oktober als Trainer übernommen und mit einem 1:1 am 20. April in Stuttgart den Klassenerhalt gesichert. “Ich habe die Mannschaft in einer komplexen und schwierigen Phase übernommen mit dem Auftrag, sie zu stabilisieren. Wir hatten besonders in der Rückrunde mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen, die diese Aufgabe extrem erschwert haben. Gleichwohl ist es uns gemeinsam gelungen, drei Spieltage vor Saisonende das rettende Ufer zu erreichen und eine Entwicklung einzuleiten. Ich bin froh, dass ich die Mannschaft in einem stabilen Zustand hinterlasse und wünsche den Spielern und dem gesamten Klub alles Gute sowie viel Erfolg, den eingeschlagenen Weg weiter nach oben zu gehen”, erklärt Kohfeldt zu seinem Abschied.

adk 15 Mai, 2022 17:04