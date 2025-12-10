Wolfsburg stellt den Schweizer Pirmin Schwegler vor und zahlt hohe Ablöse

Der VfL Wolfsburg setzt ab sofort auf Pirmin Schwegler als Sportdirektor. Für den Schweizer fliesst eine beträchtliche Ablöse.

Der 38-Jährige kehrte erst zu Beginn dieses Jahres zu seinem früheren Verein Eintracht Frankfurt zurück. Dort bekleidete er seither die Rolle als Direktor Profifussball. Nun wechselt Schwegler innerhalb der Bundesliga laut "Sky" für eine Ablöse in Höhe von 500'000 Euro nach Wolfsburg.

Wolfsburgs Geschäftsführer Sport, Peter Christiansen, sagt zur Verpflichtung: "Ich freue mich sehr, dass Pirmin Schwegler zu uns kommt. Unsere Gespräche waren sehr gut. Wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir beim VfL Wolfsburg Fussball spielen wollen und was es braucht, um unseren Fussballklub nachhaltig aufzubauen: Stabile Strukturen und eine enge Zusammenarbeit mit der Akademie, aber auch mit allen anderen Abteilungen im Verein. Wir bedanken uns bei Eintracht Frankfurt für die konstruktiven Gespräche im Vorfeld - insbesondere bei Markus Krösche, der Pirmin diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt ermöglicht."

Willkommen, Pirmin! Der VfL Wolfsburg verpflichtet Pirmin Schwegler als neuen Sportdirektor! Der 38-jährige Ex-Profi kommt von Eintracht Frankfurt und bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen Stationen im Profifußball mit – als Spieler wie als Führungskraft. ➡️… pic.twitter.com/o95Dhgczel — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 10, 2025

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 19:05