Mikel Arteta lotst Chelsea-Spielmacher Jorginho zu Arsenal

Arsenal ist schon während der gesamten Wintertransferperiode auf der Suche nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Fündig werden könnte man nun ausgerechnet bei einem Londoner Premier League-Rivalen. Jorginho soll zu den Gunners stossen.

Wie englische Medien übereinstimmend berichten, steht ein Wechsel des italienischen Nationalspielers zu Arsenal kurz bevor. Offenbar finden alle beteiligten Parteien eine Einigung. Laut Transferexperte Fabrizio Romano fliessen 12 Mio. Pfund Ablöse. Jorginho erhält bei den Nordlondonern einen Vertrag bis Juni 2024 mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der Spielmacher kam in dieser Saison bei Chelsea zwar regelmässig zum Einsatz und führte das Team in der Premier League zuletzt zweimal sogar als Captain an, will die neue Herausforderung beim aktuellen Tabellenleader aber annehmen. Hinter dem Transfer des 31-jährigen Routiniers soll vor allem Arsenal-Coach Mikel Arteta stehen, der den Defensivstrategen unbedingt unter Vertrag nehmen wollte.

Jorginho läuft seit Sommer 2018 für Chelsea auf. Sein aktueller Vertrag lief noch bis Saisonende.

psc 31 Januar, 2023 10:53