Thomas Tuchel hat seinen Vertrag bei Chelsea verlängert

Thomas Tuchel hat nach dem Champions League-Titel mit dem FC Chelsea seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Der deutsche Trainer ist nun bis 2024 an die Londoner gebunden, wie diese am Freitag kommunizieren. Der 47-Jährige stiess Anfang dieses Jahres als Nachfolger von Frank Lampard zu Chelsea und führte das Team zum Sieg in der Königsklasse und auf Platz 4 in der Premier League. Ursprünglich war Tuchel bis Juni 2022 gebunden, nun läuft sein Kontrakt zwei zusätzliche Jahre.

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021

psc 4 Juni, 2021 13:43