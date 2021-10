ManCity belohnt Phil Foden mit einem Mega-Vertrag

Der englische Nationalspieler Phil Foden wird schon bald einen neuen Vertrag bei Manchester City unterzeichnen.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit bis 2024 gebunden. Das neue Arbeitspapier soll über sechs Jahre, also bis 2027, laufen. Laut “Times” enthält es eine kräftige Gehaltserhöhung für den Wirbelwind. Insgesamt könnte er dadurch rund 50 Mio. Pfund einnehmen. Foden stammt aus der eigenen Jugendabteilung der Skyblues und zählt bereits seit vier Jahren zum Profikader der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Die aktuelle Saison begann für ihn wegen einer Fussverletzung etwas verspätet. In den Ligaspielen gegen Chelsea und Liverpool stand er aber wieder in der Startelf. Und auch bei den Three Lions spielte er in den letzten Tagen zweimal über 90 Minuten.

psc 14 Oktober, 2021 14:45