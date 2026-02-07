SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
ManCity-Zukunft: Pep Guardiola mit klarem Statement

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 15:34
Zuletzt wurde teils wild über die Zukunft von Pep Guardiola bei ManCity berichtet. Der Trainer hat sich nun zu den anhaltenden Spekulationen geäussert.

Die englischen Gazetten sind seit Wochen voll mit Themen über Pep Guardiola. Dabei geht es um seine Zukunft bei Manchester City, das drei Namen auf der Shortlist für einen möglichen Nachfolger haben soll. Doch diese Shortlist wird offenbar erst mal keine Verwendung finden.

An der Pressekonferenz vor dem Topspiel in der Premier League auswärts gegen Liverpool (Sonntag, 17.30 Uhr) wurde Guardiola gefragt, ob ManCity bereits über seine Zukunftspläne informiert worden sei. «Nein, weil ich hier noch ein Jahr Vertrag habe», gab der aktuelle Übungsleiter als knappe, aber klar verständliche Antwort.

Guardiola soll damit liebäugeln, ManCity nach dieser Saison zu verlassen, hiess es zuletzt. Laut eigener Aussagen wird er seinen noch bis 2027 datierten Vertrag aber erfüllen. «Die Antwort ist dieselbe, die ich ihnen vor zwei Monaten gegeben habe», machte der Katalane deutlich.

Guardiola steht schon seit 2016 bei ManCity an der Seitenlinie – das ist die mit Abstand längste Amtszeit in seiner Trainerkarriere. Der bisher grösste Erfolg bei ManCity war der Gewinn der Champions League in der Saison 2022/23.

