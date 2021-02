Shaw über Pogba: “Jeder liebt und verehrt ihn”

Paul Pogba geniesst bei Manchester United offensichtlich auf jeder Ebene ein ganz besonderes Standing. Einen anderen Schluss lassen die neuesten Aussagen von Teamkollege Luke Shaw nicht zu.

Luke Shaw wird diese Worte wohl mit Bedacht gewählt haben, denn noch ist nicht abschliessend geklärt, ob Paul Pogba auch in der kommenden Saison für Manchester United spielen wird. Bei “Sky Sports” wird er danach gefragt, ob Bruno Fernandes eine der grossen Persönlichkeiten sei. Shaw bejaht, fügt dann aber an, dass es weitaus grössere Persönlichkeiten gibt – und stimmt dann eine Pogba-Lobeshymne an.

“Die Leute können ihn von aussen anders beurteilen, aber jeder liebt ihn und verehrt ihn bei United – er ist ein sehr grosser Teil unseres Teams”, so Shaw. “Natürlich sieht es so aus, als ob Bruno eine sehr grosse Persönlichkeit hat – und das hat er auch gezeigt – aber auch Paul hat eine andere sehr grosse Persönlichkeit und ist sehr wichtig für unser Team. Wir alle lieben Paul für die Art, wie er ist, und hoffentlich kann er das auch weiterhin tun.”

Pogbas Vertrag beim englischen Rekordmeister ist zwar noch bis 2022 datiert. Ob United mit dem Weltmeister gemeinsam ins letzte Vertragsjahr gehen wird, ist jedoch alles andere als sicher. Momentan behindert den 27-Jährigen eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel.

aoe 20 Februar, 2021 15:56