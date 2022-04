Antonio Conte für Spurs-Rückkehr von Christian Eriksen empfänglich

Christian Eriksen spielt mit dem FC Brentford an diesem Samstag gegen seinen ehemaligen Klub Tottenham Hotspur, wo zufälligerweise sein Ex-Trainer Antonio Conte beschäftigt ist. In der Gerüchtebörse ist von einer Reunion die Rede.

Antonio Conte öffnet sich für eine Rückkehr von Christian Eriksen zu Tottenham Hotspur. “Es wäre eine fantastische Gelegenheit, wieder mit Christian zu arbeiten. Ich habe meine Zeit mit ihm bei Inter genossen”, sagte Spurs-Trainer Conte während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen den FC Brentford (Samstag, 18.30 Uhr), bei dem Eriksen seit Ende Januar unter Vertrag steht.

Der dänische Nationalspieler hatte unter Conte wichtige Aufträge und war weitestgehend gesetzt, als beide bei Inter Mailand zusammenarbeiteten. Noch ist unklar, für welchen Klub Eriksen nach dieser Saison spielen wird. Sein Vertrag in Brentford läuft aus, die Bees wollen selbstredend verlängern. Der 30-Jährige hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. In Nordlondon würde man ihn mit offenen Armen empfangen, für die Spurs absolvierte Eriksen die meisten Spiele in seiner Karriere (305).

aoe 23 April, 2022 10:33