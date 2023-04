Benzema erzielt Hattrick in nur sieben Minuten

Real Madrid überrollt Real Valladolid – weil Karim Benzema binnen sieben Minuten dreifach trifft.

Karim Benzema schiesst Real Valladolid k.o.! Der Franzose brauchte am Sonntag in LaLiga gerade mal sieben Minuten, um einen Hattrick zu erzielen.

So traf der 35-Jährige in der 29., 32. und 36. Minute. Folglich führte Real Madrid gegen Real Valladolid im heimischen Estadio Santiago Bernabéu zur Halbzeit bereits 4:0, denn den ersten Treffer des Tages hatte Benzemas Offensivpartner Rodrygo Goes erzielt (22.).

adk 2 April, 2023 17:07