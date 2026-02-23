Die UEFA sperrt Benfica-Profi Gianluca Prestianni provisorisch

Benfica-Profi Gianluca Prestianni darf im Rückspiel der Champions League-Playoffs bei Real Madrid nicht auflaufen.

Die Disziplinar- und Ethik-Kommission der UEFA sperrt den 20-jährigen Argentinier provisorisch, wie sie am Montag mitteilt. Gegen Prestianni wurden Ermittlungen im Zusammenhang mit möglicherweise rassistischen Äusserungen gegen Real-Stürmer Vinicius Junior eingeleitet. Die UEFA betont, dass die provisorische Sperre bezüglich der Ergebnisse der Ermittlungen nichts vorwegnimmt. Prestianni dementiert die Anschuldigungen bislang.

Die Untersuchungen laufen unabhängig von der provisorischen Sperre weiter. Mit einem Urteil ist demnächst zu rechnen. Es drohen bis zu zehn Spielsperren.