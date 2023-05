José Mourinho und die Roma-Klubbosse sind im Clinch

José Mourinho steht bei der AS Roma noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Ob der Portugiese diesen Kontrakt tatsächlich erfüllt, steht aber weiterhin in den Sternen.

Der Coach ist mit der Klubleitung nicht wirklich zufrieden: Aus seiner Sicht wird viel zu wenig Geld in den Kader investiert. Letztlich sei dies auch der Grund, weshalb die Giallorossi eine Top 4-Platzierung in der Serie A und damit die direkte Champions League-Qualifikation über die Liga wohl verpassen. Mourinho und seine Mannschaft haben aber den Europa League-Final erreicht, könnten dort einen Titel gewinnen und dann doch in die Königsklasse einziehen.

Laut einem Bericht des "Corriere dello Sport" hat das Verhältnis zwischen "The Special One" und der Roma-Führung gar einen Tiefpunkt erreicht. Die Fans sind Mourinho für das Erreichte aber sehr dankbar und wünschen sich mehrheitlich einen Verbleib des Startrainers.

psc 24 Mai, 2023 17:31