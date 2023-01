Mourinho: Zaniolo bleibt «leider» bei der AS Rom

Nicolo Zaniolo wird der AS Rom wohl bis mindestens Sommer erhalten bleiben. Trainer José Mourinho scheint darüber nicht glücklich zu sein.

«Er hat mir, dem Verein und seinen Mannschaftskameraden gesagt, dass er nicht mehr für die Roma spielen will. Er sagte, er wolle nicht zurückkommen und mit der Mannschaft spielen, er wolle nicht mit der Mannschaft trainieren», sagte José Mourinho laut dem italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio nun über Nicolo Zaniolo.

Unter anderem sollen die AC Mailand, Tottenham Hotspur und Bournemouth Interesse am 23-jährigen Offensivspieler bekundet haben. Zu einem Winter-Transfer dürfte es aber nicht mehr kommen. «Nach dem Spiel gegen Spezia habe ich gesagt, dass ich dachte, er würde bleiben, und jetzt sage ich, dass es leider so aussieht, als würde das wirklich passieren. Wenn Sie die Einzelheiten wissen wollen, werde ich sie nicht verraten», so Mourinho.

adk 29 Januar, 2023 12:21