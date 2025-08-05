Ademola Lookman schwänzt Atalanta-Training bereits zum 2. Mal

Stürmer Ademola Lookman erscheint auch am Dienstag nicht zum Training bei Atalanta. Das Wechseltheater um seine Person geht weiter.

Der 27-Jährige möchte unbedingt zu Inter Mailand wechseln. Atalanta soll letzte Woche ein Angebot in Gesamthöhe von 45 Mio. Euro (42 Mio. Euro fix plus 3 Mio. Euro Boni) von Inter abgelehnt haben. Lookman ist damit nicht einverstanden und will den Transfer zu den Nerazzurri mit seinem Trainingsstreik forcieren.

Der nigerianische Nationalspieler hat auf Instagram bestätigt, dass er die Wechselfreigabe erbeten hat und griff die Atalanta-Verantwortlichen wegen angeblich gebrochener Versprechen öffentlich an.

Atalantas CEO Luca Percassi hat daraufhin bestätigt, dass es mit Lookman ein Gentlemen's Agreement gebe, wonach dieser in der aktuellen Transferperiode wechseln dürfe, wenn ein valables Angebot eintrifft. Dieses gelte aber nicht für italienische Mannschaften.

Der Streit geht weiter. Ob Lookman, wie schon andere Profis zuvor, mit seinem Verhalten erfolgreich ist und sein erhoffter Wechsel letztlich zustande kommt, ist offen. Die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass Inter das Angebot noch einmal erhöht hat und nun insgesamt 50 Millionen bietet.

psc 5 August, 2025 13:41