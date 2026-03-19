SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vicario bleibt im Fokus

Inter hält trotz Fragezeichen an Plan für Nachfolge von Yann Sommer fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 19:15
Inter hält trotz Fragezeichen an Plan für Nachfolge von Yann Sommer fest

Der italienische Torhüter Guglielmo Vicario durchlebt bei Tottenham eine turbulente und nicht gerade wunschgemäss verlaufende Saison. Bei Inter Mailand bleibt er als potentieller Nachfolger von Yann Sommer dennoch hoch im Kurs.

Die Nerazzurri schielen schon eine ganze Weile auf den 29-jährigen Spurs-Keeper. Dieser musste bei seinem Verein den Posten zwischenzeitlich räumen, hat ihn nach krassen Flops seines tschechischen Konkurrenten Antonin Kinsky in der Champions League gegen Atlético aber sofort zurückerobert. Mittlerweile ist Vicario bei Trainer Igor Tudor wieder unbestritten.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano spielt der frühere Udinese-Junior bei den Inter-Planungen weiterhin eine zentrale Rolle. Noch ist nicht klar, ob und wie es mit Yann Sommer weitergeht. Entscheidende Gespräche bezüglich der Zukunft des Schweizers könnten in der Länderspielpause stattfinden. Der aktuelle Vertrag des 37-jährigen Routiniers endet im Juni.

Vicario hätte bei einem Inter-Wechsel sicherlich die Ambition als Nummer 1 aufzulaufen. Zurzeit ist er noch bis 2028 an Tottenham gebunden.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Vicario bleibt im Fokus

Inter hält trotz Fragezeichen an Plan für Nachfolge von Yann Sommer fest

19.03.2026 - 19:15
Stammplatz erobert

Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

19.03.2026 - 16:20
Wäre dabei gewesen

Nati-Coach Murat Yakin verrät genau, wie er mit Noah Okafor für die WM plant

19.03.2026 - 12:13
Kontakt aufgenommen

Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

18.03.2026 - 12:11
Verzögerung wegen Delikten

Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

18.03.2026 - 11:11
Schweizer Legionäre

Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf

14.03.2026 - 18:01
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
Von Eintracht-Mitarbeiter

Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda überzeugt mit 3 Qualitäten

13.03.2026 - 12:25
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

12.03.2026 - 21:10
Nur noch dritte Wahl

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt hat bei Werder schlechte Karten

12.03.2026 - 13:42