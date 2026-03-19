Inter hält trotz Fragezeichen an Plan für Nachfolge von Yann Sommer fest

Der italienische Torhüter Guglielmo Vicario durchlebt bei Tottenham eine turbulente und nicht gerade wunschgemäss verlaufende Saison. Bei Inter Mailand bleibt er als potentieller Nachfolger von Yann Sommer dennoch hoch im Kurs.

Die Nerazzurri schielen schon eine ganze Weile auf den 29-jährigen Spurs-Keeper. Dieser musste bei seinem Verein den Posten zwischenzeitlich räumen, hat ihn nach krassen Flops seines tschechischen Konkurrenten Antonin Kinsky in der Champions League gegen Atlético aber sofort zurückerobert. Mittlerweile ist Vicario bei Trainer Igor Tudor wieder unbestritten.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano spielt der frühere Udinese-Junior bei den Inter-Planungen weiterhin eine zentrale Rolle. Noch ist nicht klar, ob und wie es mit Yann Sommer weitergeht. Entscheidende Gespräche bezüglich der Zukunft des Schweizers könnten in der Länderspielpause stattfinden. Der aktuelle Vertrag des 37-jährigen Routiniers endet im Juni.

Vicario hätte bei einem Inter-Wechsel sicherlich die Ambition als Nummer 1 aufzulaufen. Zurzeit ist er noch bis 2028 an Tottenham gebunden.