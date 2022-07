Manchester United fährt auf Denzel Dumfries ab

Manchester United könnte auf der rechten Defensivseite einen kleinen Umbruch vollziehen. Denzel Dumfries kommt hierfür offenbar infrage.

Tyrell Malacia für links, Lisandro Martinez für die Zentrale, und für rechts Denzel Dumfries? Laut einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” signalisiert Manchester United Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Niederländer.

Dumfries ist im Theatre of Dreams aber wohl nur Thema, sollte Aaron Wan-Bissaka den Klub in diesem Sommer verlassen. Der 24-Jährige war zumindest in der vergangenen Saison nicht immer die erste Wahl. Ob sich das unter dem neuen Trainer Erik ten Hag ändert, wird sich zeigen.

Nach einer für ihn persönlich überzeugenden Europameisterschaft wechselte Dumfries im Sommer vorigen Jahres für rund 15 Millionen Euro zu Inter Mailand. Dort knüpfte der 26-Jährige mit fünf Toren und fünf Vorlagen als Neuling in der Serie A an seiner positiven Entwicklung an.

aoe 23 Juli, 2022 15:44