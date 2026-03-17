David Degen nutzt FCB-Podcast erneut zur Kommunikationsoffensive

Schon zum zweiten Mal

Basels Klubboss David Degen startet eine Kommunikationsoffensive: Nachdem er sich am letzten Wochenende erstmals seit längerer Zeit wieder in einem TV-interview zeigte, nutzt er nun auch die klubinternen Kanäle für Bekanntmachungen.

Wie der FC Basel am Dienstag ankündigt, wird David Degen bei der nächsten Ausgabe des eigenen Podcasts «Achzädreyenünzig» als Gast auftreten. Es ist bereits der zweite solche Auftritt des Klubbosses.

Fans können vorab sogar Fragen formulieren, die dem 42-Jährigen dann gestellt werden. Im Gespräch soll es um die Aufarbeitung der laufenden Saison und insbesondere auch um die strategische Ausrichtung für die Zukunft gehen.

Angekündigt wird auch ein «Überraschungs-Sidekick». Fragen können bis am Mittwoch eingereicht werden.