Der FCB kann bei Michael Lang & Valentin Stocker Entwarnung geben

Der FC Basel kann bei den Verletzungen von Michael Lang und Valentin Stocker teilweise Entwarnung geben.

Beide mussten bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Zürich am vergangenen Sonntag wegen Blessuren bereits in den ersten 25 Minuten vorzeitig ausgewechselt werden. Eine MRI-Untersuchung hat nach Angaben des FCB ergeben, dass beide vorerst ausfallen werden, aber nicht so gravierende Verletzungen davontragen, wie zunächst hatte befürchtet werden können.

Michael Lang verliess das Spielfeld bei der Partie gegen den FCZ nach 14 Minuten und Valentin Stocker humpelte rund zehn Minuten später in die Kabine. Zwei Tage später kann der teilweise Entwarnung gegeben: Stocker zog sich eine Muskelverletzung in der Kniekehle zu, aber die Bänder und der Meniskus blieben intakt. Ein bisschen härter hat es derweil Lang getroffen. Beim Rechtsverteidiger rissen zwei Aussenbänder am Fussgelenk, das vordere Syndesmoseband am Fuss blieb entgegen ersten Befürchtungen aber intakt.

Beide Spieler fallen vorerst aus, wobei noch nicht ganz klar ist, wie lang der FCB auf die Dienste der beiden Leistungsträger verzichten muss.

psc 3 Mai, 2022 14:07