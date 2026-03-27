SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Aufwind

Marin Soticek steht vor Abgang beim FC Basel: Interesse aus 2 Ländern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 14:37
Marin Soticek steht vor Abgang beim FC Basel: Interesse aus 2 Ländern

Der kroatische Flügelstürmer Marin Soticek spielt seit Sommer 2024 beim FC Basel. Auch wenn er zurzeit gerade eine schwierige Phase durchmacht, weckt er Begehrlichkeiten im Ausland.

Der italienische Transferexperte Rudy Galletti berichtet, dass mehrere Vereine aus Belgien und auch aus Deutschland auf den 21-jährigen Angreifer blicken. Dessen Torausbeute beim FCB lässt zu wünschen übrig. In 25 Super League-Partien sind Soticek in dieser Saison keine Treffer und nur ein Assist gelungen. Der neue Trainer Stephan Lichtsteiner setzte ihn zuletzt auf die Ersatzbank. Auch deshalb zeichnet sich laut Galletti ein Wechsel des Stürmers im Sommer ab – trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2028.

Soticek wurde in seiner kroatischen Heimat bei Lokomotiva Zagreb ausgebildet. Der FCB investierte für ihn vor knapp zwei Jahren ziemlich heftig und zahlte eine Ablöse in Höhe von 3 Mio. Euro. Mindestens diese Summe wollen David Degen und Co. bei einem Verkauf des Angreifers sicherlich wieder einnehmen.

In der kroatischen U21-Nationalmannschaft kommt der Youngster weiterhin regelmässig als Fixstarter zum Zug. Für den FCB hat er heuer auch schon 35 Saisonspiele bestritten, aber eben viele lediglich als Joker.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Im Aufwind

Marin Soticek steht vor Abgang beim FC Basel: Interesse aus 2 Ländern

27.03.2026 - 14:37
Herrmann übernimmt

Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel

27.03.2026 - 13:49
Neues System

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner wagt in Testspiel ein Experiment

27.03.2026 - 10:31
Pause wird genutzt

Stephan Lichtsteiner testet beim FCB mehrere U17-Spieler bei den Profis

26.03.2026 - 14:12
Personalie bestimmt

Der FC Basel hat den neuen Technischen Direktor gefunden

26.03.2026 - 10:56
An zwei Fronten

Ex-FCB-Profi Philip Otele könnte sein bestes Halbjahr als Fussballer erleben

25.03.2026 - 14:03
Degen hat es angekündigt

Der FC Basel könnte zwei Scouts von Manchester United holen

24.03.2026 - 10:21
Überzeugt bei Milan

Ex-FCB-Verteidiger Strahinja Pavlovic steht im Visier von Chelsea

23.03.2026 - 17:37
Bei den U20-Defensivspezialisten

Tsawa vom FCZ & Bacanin vom FCB sind europaweit in einer Sparte vorne

23.03.2026 - 15:50
Gelb-Rot

Finn van Breemen wird nach dem Comeback beim FC Basel direkt gesperrt

23.03.2026 - 10:59