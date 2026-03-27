Marin Soticek steht vor Abgang beim FC Basel: Interesse aus 2 Ländern

Der kroatische Flügelstürmer Marin Soticek spielt seit Sommer 2024 beim FC Basel. Auch wenn er zurzeit gerade eine schwierige Phase durchmacht, weckt er Begehrlichkeiten im Ausland.

Der italienische Transferexperte Rudy Galletti berichtet, dass mehrere Vereine aus Belgien und auch aus Deutschland auf den 21-jährigen Angreifer blicken. Dessen Torausbeute beim FCB lässt zu wünschen übrig. In 25 Super League-Partien sind Soticek in dieser Saison keine Treffer und nur ein Assist gelungen. Der neue Trainer Stephan Lichtsteiner setzte ihn zuletzt auf die Ersatzbank. Auch deshalb zeichnet sich laut Galletti ein Wechsel des Stürmers im Sommer ab – trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2028.

Soticek wurde in seiner kroatischen Heimat bei Lokomotiva Zagreb ausgebildet. Der FCB investierte für ihn vor knapp zwei Jahren ziemlich heftig und zahlte eine Ablöse in Höhe von 3 Mio. Euro. Mindestens diese Summe wollen David Degen und Co. bei einem Verkauf des Angreifers sicherlich wieder einnehmen.

In der kroatischen U21-Nationalmannschaft kommt der Youngster weiterhin regelmässig als Fixstarter zum Zug. Für den FCB hat er heuer auch schon 35 Saisonspiele bestritten, aber eben viele lediglich als Joker.