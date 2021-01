Lausanne leiht einen weiteren Nizza-Profi aus

Der FC Lausanne-Sport krallt sich einen weiteren Spieler der OGC Nizza: Hicham Mahou kommt.

Der 21-jährige Flügelstürmer bestritt in dieser Saison für die Südfranzosen drei Spiele. Der französisch-marokkanische Angreifer soll nun die nächsten Entwicklungsschritte in der Super League machen. Lausanne und Nizza sind beide im Besitz von Chemie-Konzern INEOS. Transfers zwischen den beiden Klubs gab es in jüngerer Vergangenheit mehrere. Die offizielle Bestätigung für den Mahou-Transfer wird schon in Kürze erwartet.

psc 20 Januar, 2021 09:57