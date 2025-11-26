ManUtd könnte einen Sommerneuzugang bereits verlieren

Der paraguayische Linksverteidiger Diego León wechselte im Sommer für 4 Mio. Euro aus seiner Heimat zu Manchester United. Im Januar könnte er den Klub bereits wieder verlassen.

Geplant ist offenbar eine Ausleihe des Youngsters, der bei den Red Devils bislang kaum Einsatzzeiten erhält. Laut Transferjournalist César Luis Merlo gibt es mit der OGC Nizza aus Frankreichs Ligue 1 auch schon einen potentiellen Abnehmer. Der Verein ist wie ManUtd mit Ineos verbandelt, Léon würde demnach quasi im eigenen Netzwerk verbleiben.

Der Linksfuss kommt in Manchester bislang vor allem für die zweite Mannschaft zum Zug. Vorläufig ist nun wohl ein Umweg vorgesehen.

Peter Schneiter 26 November, 2025 19:10