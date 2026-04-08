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Aus 3 Optionen

Die BVB-Bosse wollen bei Nico Schlotterbeck ein Szenario unbedingt vermeiden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 11:24
Die BVB-Bosse wollen bei Nico Schlotterbeck ein Szenario unbedingt vermeiden

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken spricht öffentlich noch einmal über die Zukunft von Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Aktuell gebe es noch drei Optionen, meint der BVB-Verantwortliche. Eine davon will der Verein unbedingt vermeiden.

Schlotterbecks aktueller Vertrag in Dortmund läuft bis 2027. Die Ausgangslage ist laut Ricken ebenso klar wie einfach. «Es gibt drei Optionen: Wir verlängern den Vertrag, wir verkaufen ihn im Sommer – oder wir gehen ins letzte Vertragsjahr. Die letzte Option wollen wir alle vermeiden. Das wäre weder für uns noch für Nico gut», teilt er der «Sport Bild» mit. Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel mit der DFB-Elf gegen Ghana mit einer Aussage aufhorchen lassen. Demnach sei seine Vertragsverlängerung in Dortmund alles andere als eingetütet – erst recht nach dem Abgang von Sportdirektor Sebastian Kehl, der durch Ole Book ersetzt wurde. Weitere Gespräche sind notwendig.

Diese will Ricken auch führen. Ziel des Vereins ist es weiterhin, Schlotterbeck langfristig zu binden. Diesem winkt laut «Sky» ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2031, das ihn mit einem Jahressalär von 14 Mio. Euro zum Spitzenverdiener machen würden. Trotz der zurückhaltenden Aussagen des Verteidigers scheint man im Lager des Bundesligisten optimistisch, dass der Wunsch letztlich in Erfüllung geht.

Der Nationalspieler läuft seit 2022 für Dortmund auf und ist längst ein absoluter Leader.

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