Xherdan Shaqiri wünscht Lugano für den Cupfinal viel Glück

Der MLS-Klub verbreitet vor dem Endspiel im Schweizer Cup zwischen den Tessinern und den Young Boys am Sonntag in den sozialen Medien einen kleinen Clip mit einigen Botschaften seiner Spieler. Der Tenor ist klar: Partnerklub Lugano wird viel Glück gewünscht. So tun es auch die beiden Schweizer Profis im Dress der Amerikaner, Xherdan Shaqiri und Maren Haile-Selassie:

Viel Glück to our friends in Switzerland as they take on @BSC_YB in the Swiss Cup final on Sunday! 🇨🇭@FCLugano1908 | #ForzaLugano pic.twitter.com/on2M2ick9r

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 2, 2023