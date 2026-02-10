SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Es wird ernst

Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 12:34
Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

Für Torjäger Robert Lewandowski zeichnet sich im Sommer ein Wechsel nach Nordamerika ab. Ein MLS-Klub bereitet schon seit Monaten einen Transfer des 37-jährigen Torjägers vor und geht nun konkret in die Offensive.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, hat der Ex-Verein von Xherdan Shaqiri dem Angreifer nun ein konkretes Angebot vorgelegt. Chicago möchte Lewandowski im Sommer demnach ablösefrei unter Vertrag nehmen und bietet diesem einen Kontrakt für zwei Jahre an. Finanziell soll es sich um eine sehr attraktive Offerte handeln.

Ein entsprechender Wechsel wird bereits seit einiger Zeit vorbereitet: Chicago-Besitzer Joe Mansueto hat sich vor einigen Wochen bereits mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi getroffen. Sogar die Ehefrau des Angreifers, Ana Lewandowska, weilte offenbar bereits in Chicago und soll sich da in Wohngegenden umgesehen haben.

Die MLS-Franchise will unbedingt einen Superstar verpflichten. Auch die Namen Neymar, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah und zuletzt Bernardo Silva wurden bereits gehandelt. Topfavorit scheint jedoch Lewandowski sein. Dieser betont, dass er sich aktuell noch voll und ganz auf seine Aufgaben in Barcelona konzentrieren will.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Es wird ernst

Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

10.02.2026 - 12:34
Je nach Ausgang der Wahlen

Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

9.02.2026 - 15:39
Brisantes Angebot

Galatasaray blitzt mit Millionen-Offerte für Barça-Talent Marc Bernal ab

9.02.2026 - 11:17
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

7.02.2026 - 12:05
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Barça vollzieht U-Turn: Robert Lewandowski könnte bleiben

6.02.2026 - 10:59
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

5.02.2026 - 10:25
Langer Ausfall

Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

4.02.2026 - 15:51
Nächste Woche

Barça-Präsident Joan Laporta lässt Bombe platzen und ruft Neuwahlen aus

4.02.2026 - 10:59