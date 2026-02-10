Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

Für Torjäger Robert Lewandowski zeichnet sich im Sommer ein Wechsel nach Nordamerika ab. Ein MLS-Klub bereitet schon seit Monaten einen Transfer des 37-jährigen Torjägers vor und geht nun konkret in die Offensive.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, hat der Ex-Verein von Xherdan Shaqiri dem Angreifer nun ein konkretes Angebot vorgelegt. Chicago möchte Lewandowski im Sommer demnach ablösefrei unter Vertrag nehmen und bietet diesem einen Kontrakt für zwei Jahre an. Finanziell soll es sich um eine sehr attraktive Offerte handeln.

Ein entsprechender Wechsel wird bereits seit einiger Zeit vorbereitet: Chicago-Besitzer Joe Mansueto hat sich vor einigen Wochen bereits mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi getroffen. Sogar die Ehefrau des Angreifers, Ana Lewandowska, weilte offenbar bereits in Chicago und soll sich da in Wohngegenden umgesehen haben.

Die MLS-Franchise will unbedingt einen Superstar verpflichten. Auch die Namen Neymar, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah und zuletzt Bernardo Silva wurden bereits gehandelt. Topfavorit scheint jedoch Lewandowski sein. Dieser betont, dass er sich aktuell noch voll und ganz auf seine Aufgaben in Barcelona konzentrieren will.