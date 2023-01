Luuk Breedijk unterschreibt Profivertrag beim FC Luzern

Der 18-jährige Flügelstürmer Luuk Breedijk unterschreibt beim FC Luzern einen Profivertrag bis Juni 2026.

Der gebürtige Tessiner wechselte im Jahr 2012 aus dem Nachwuchs des FC Küssnacht am Rigi nach Luzern und durchlief seither alle Nachwuchsstufen bei den Innerschweizern. In dieser Saison kam Breedijk bislang in der zweiten Mannschaft in der Promotion League zum Zug und erzielte in 19 Spielen ganze neun Treffer. Die Wintervorbereitung bestritt der Schweizer U19-Nationalspieler bereits bei den Profis. Nun wurde er mit einem entsprechenden Vertrag belohnt.

Das Debüt in der Super League scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

psc 27 Januar, 2023 16:37