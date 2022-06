Der FC Sion ist an Ligue 1-Profi Brandon Domingues dran

Der FC Sion könnte eine Verpflichtung von Ligue 1-Profi Brandon Domingues anstreben.

Wie der “Walliser Bote” berichtet, ist der 22-jährige Spielmacher beim Super Ligisten ein heisses Thema. Brandon Domingues ist französisch-portugiesischer Doppelbürger und bestritt in der vergangenen Saison für Troyes elf Einsätze in der höchsten französischen Liga. Sein Vertrag läuft grundsätzlich noch für ein weiteres Jahr. Nun könnte es aber zu einem vorzeitigen Transfer kommen, zumal Domingues in der zweiten Saisonhälfte bei seinem aktuellen Verein keine Rolle mehr spielte.

psc 30 Juni, 2022 17:37