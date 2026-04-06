Sion-Coach Didier Tholot lässt die Katze nicht aus dem Sack

Sion-Trainer Didier Tholot kann selbst entscheiden, ob er als Trainer der Walliser über diese Saison hinaus macht und den Vertrag noch einmal verlängert. Ob er es tut, lässt er vorderhand offen.

Vor dem Auswärtsspiel bei den Grasshoppers am Ostermontag lässt sich der 61-jährige Franzose weiterhin nicht in die Karten blicken. Stattdessenliegt sein Fokus auf den zwei Spielen gegen GC und Lausanne, die vor dem Einzug von Sion in die Championship Group noch anstehen. Sion-Boss Christian Constantin sagte in der vergangenen Woche gegenüber «Blick», dass die Entscheidung nach diesen beiden Partien fallen wird: «Wir kommen nach der 33. Runde zusammen. Und dann teilt uns Didier mit, was er will.»

Vorerst bleibt alles offen. Tholot ist seit 2023 bereits zum vierten Mal als Trainer von Sion angestellt. Er hat die Mannschaft zurück in die Super League gebracht und klopft in dieser Saison sogar an der Tür zum Europacup.

Contantin ist mit der Arbeit seines langjährigen Coaches sehr zufrieden und würde deshalb gerne mit diesem weitermachen.