Transfercoup: Der FC St. Gallen nimmt Bastien Toma unter Vertrag

Der FC St. Gallen verstärkt sich mit dem Schweizer U21-Nationalspieler Bastien Toma.

Der gebürtige Sittener verliess seinen Stammklub im Sommer 2020 und schloss sich dem belgischen Erstligisten KRC Genk an. Dort kam er in der laufenden Saison bislang nur zu zehn Pflichtspieleinsätzen. Nun kehrt er für den Rest der Saison in die Super League zurück und heuert beim FC St. Gallen an. Der Spielmacher ist in diesem Monat nach Alexandre Jankewitz (FCB) und Jordi Quintilla (FC Basel) bereits die dritte namhafte Verstärkung der Espen für das zentrale Mittelfeld. Er soll in der Ostschweiz zu mehr Spielpraxis kommen. Sein Vertrag in Genk läuft bis 2024 weiter.

Update: Genk hat die Bekanntgabe des Wechsels auf seiner Webseite kurz nach Veröffentlichung eines Artikels wieder entfernt. Auch ein entsprechender Tweet wurde gelöscht. Der FC St. Gallen hat noch keine Stellung zum angeblichen Transfer bezogen.

https://twitter.com/KRCGenkofficial/status/1486668920736165888

psc 27 Januar, 2022 13:37