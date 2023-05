Super League: FCB nach Europa - Sion in die Barrage

Die Super-League-Saison 2022/23 ist vorbei: Der FC Basel sichert sich noch ein Ticket für die Europacup-Quali, der FC Sion tritt in der Barrage an. Zu den Entscheidungen der letzten Runde.

Die letzte Runde der Super League ist gespielt und somit stehen auch die Entscheidungen fest. Die Young Boys standen bereits weit vorher als Meister fest und siegten 2:1 gegen den FC Winterthur. Servette schlug den FC Luzern und sichert sich ebenfalls wie YB die Teilnahme an der Champions-League-Quali. Luzern darf derweil in die Europa-League-Quali. Dasselbe gilt für den FC Lugano, der sich gegen den FC Zürich 3:2 durchsetzte.

Weil der FC Basel die Grasshoppers 3:1 besiegte, treten die Bebbi in der Quali zur Conference League an. Selbst ein 4:0 gegen den FC Sion half da dem FC St. Gallen nicht mehr. Für Sion geht es nun in der Barrage gegen Stade Lausanne-Ouchy darum, den Gang in die Challenge League abzuwenden.

YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame wird indessen mit 21 Saisontoren zum dritten Mal Torschützenkönig der Super League.

adk 29 Mai, 2023 18:33