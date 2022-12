Lewandowski verrät, was er Lionel Messi ins Ohr flüsterte

Trotz einer 0:2-Niederlage gegen Argentinien qualifizierte sich Polen am Mittwochabend für das Achtelfinale der WM. Die Superstars Robert Lewandowski und Lionel Messi tauschten sich auf dem Platz kurz aus.

Der «Bild» verrät der polnische Torjäger, was er Messi nach dem Schlusspfiff ins Ohr flüsterte. «Wir haben ein bisschen geredet, Spass gemacht. Ich habe Messi gesagt, dass ich defensiver als sonst gespielt habe – aber so etwas eben für die Mannschaft manchmal nötig ist», sagt Lewandowski. Letztlich sicherte sich Polen mit vier Punkten und der besseren Tordifferenz als Mexiko das Weiterkommen. In der nächsten Runde bekommt es das Team mit Titel-Mitfavorit Frankreich zu tun über. Lewy & Co. sind wie schon gegen Argentinien der grosse Underdog.

psc 1 Dezember, 2022 10:13