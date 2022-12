Messi-Verletzung: Goalie Martinez beruhigt die Gemüter

Lionel Messi steht nach einem weiteren genialen Auftritt beim 3:0 gegen Kroatien in seinem zweiten WM-Finale der Karriere. Argentinische Fans bangen aber um die Gesundheit des 35-jährigen Zauberflohs, fasste sich dieser doch während dem Spiel immer wieder an die Adduktoren. Goalie Emiliano Martinez beruhigt die Gemüter allerdings.

Messi spielte gegen Kroatien durch und nahm nach der Partie auch an den kleinen Festivitäten auf dem Platz und in der Kabine. Die Blessur scheint nicht allzu gravierend zu sein. Martinez sagte nach dem Spiel: «Man sieht, dass er jedes Spiel zu Ende spielen will, physisch ist er richtig gut drauf.»

Der Superstar hat nun erst einmal einige Tage Zeit, um sich zu erholen und pflegen zu lassen. Der WM-Final geht am Sonntag ab 16 Uhr über die Bühne.

psc 14 Dezember, 2022 09:46