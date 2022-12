WM-Viertelfinale: So stehen Argentiniens Chancen gegen die Niederlande

Nach den beiden Siegen Argentiniens sowie der Niederlande im Achtelfinale der WM 2022 treffen die beiden Schwergewichte nun direkt aufeinander. Am Freitag um 20:00 Uhr steht Lionel Messi dann einmal mehr eine schwierige Aufgabe auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel bevor.

Das WM-Achtelfinale liegt bereits hinter uns, die Zeit verfliegt förmlich. Pünktlich vor dem Knaller im Viertelfinale zeigten sich beide Teams insgesamt in guter Form. Während die Niederlande einen souveränen Sieg gegen die USA einfahren konnten, mussten die Argentinier gegen Australien zumindest etwas zittern.

Lionel Messi konnte mit seinem Einsatz eine gigantische Marke aufstellen und präsentierte sich auch selbst erneut treffsicher. Allerdings mangelte es anschliessend an der letzten Konsequenz in der Chancenverwertung. So liess man Australien trotz zunächst gutem Auftritt ins Spiel kommen, musste am Ende allerdings zittern. Doch letztendlich wird das nach dem Erreichen der nächsten Runde keinen mehr interessieren.

Argentinien weiterhin einer der Top-Favoriten

Gänzlich überraschend kommt das Aufeinandertreffen dieser beiden Fussballnationen selbstverständlich nicht. Bereits vor Turnierbeginn wurden beide Teams heiss gehandelt und zu den Favoriten gezählt.

Während die Niederlande hier lediglich als Mitfavorit genannt wurden, gilt Argentinien als einer der absoluten Top-Favoriten. Die Gründe hierfür liegen vor allem in den überzeugenden Auftritten vor Turnierstart, zudem ist es höchstwahrscheinlich die letzte Chance auf einen WM-Sieg für Lionel Messi. Nach dem Turnier wird er wohl seine Karriere im Dress der La Albiceleste beenden, entsprechend wirkt das Team noch motivierter.

Auch die WM-Prognose von EA mit dem aktuellen Teil der FIFA-Reihe sagt tatsächlich Argentinien als Weltmeister voraus. In der jüngeren Vergangenheit hat diese Prognose am Ende immer zugetroffen, sowohl 2010, 2014 als auch 2018 stimmten die Vorhersagen.

WM-Vorschau: Argentinien gegen die Niederlande

Am Freitag um 20:00 Uhr europäischer Zeit kommt es nun zum direkten Duell der beiden Top-Teams. Dann beginnen für Lionel Messi erneut entscheidende 90 Minuten und mehr auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel.

Im Gegensatz zu den konstant auftretenden Niederländern konnte man bei den Argentiniern zuletzt immer wieder Leistungsschwankungen beobachten. Dies gilt es nun für diese Begegnung ohne Zweifel abzustellen. Trotzdem sehen Experten und Buchmacher Argentinien als Favoriten in dieser Begegnung und gehen von einem Sieg der La Albiceleste aus.

Wer an einer Wette auf den Sieg Argentiniens im WM-Viertelfinale oder gar als kommender Weltmeister interessiert ist, kann für die Wahl eines geeigneten Anbieters einen Quotenvergleich nutzen. Dort werden die Anbieter anhand der Attraktivität ihrer Quoten verglichen und Interessierte können den Anbieter mit den besten Quoten auswählen. Und wer weiss, vielleicht kann Lionel Messi seine letzte Weltmeisterschaft am Ende tatsächlich mit dem lange ersehnten Titel krönen.

psc 7 Dezember, 2022 13:45