Dzeko und Pjanic kritisieren Verband

Das geplante Testspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Russland hat bei den beiden Topstars Edin Dzeko und Miralem Pjanic für Fassungslosigkeit gesorgt. Beide kritisieren das Vorgehen des Verbandes.

“Die Entscheidung ist nicht gut. Ich bin sprachlos”, wurde Pjanic laut “Guardian” von bosnischen Medien zitiert. Und auch Edin Dzeko findet deutliche Worte: “Ich habe eine klare Position, die es nicht zulässt, dass dieses Spiel stattfindet, während unschuldige Menschen leiden. Ich stehe in Solidarität mit dem ukrainischen Volk in diesen für sie schwierigen Zeiten.” Der nationale Verband hatte sich mit Russland auf ein Testspiel am 19. November in St. Petersburg geeinigt, also einen Tag vor Beginn der WM in Katar.

soe 10 September, 2022 13:55