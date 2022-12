Neymar tritt beim Comeback mit neuer Frisur an

Neymar hat sich von seiner Blessur am Sprunggelenk schon so weit erholt, dass er im WM-Achtelfinale der Seleçao gegen Südkorea wieder auf dem Platz stehen kann. Er wird es mit neuer Frisur tun.

Der 30-Jährige hat die Zeit in Doha auch für einen Besuch beim Frisör genutzt. Neymar trägt neu eine wasserstoffblonde Kurzhaarfrisur. Er steigt also mit neuem Look in die Partie gegen Südkorea. Natürlich hoffen er und die Teamkollegen, dass es nicht die letzte sein wird. Brasilien geht als grosser Favorit ins Spiel. Dieses Duell gab es letztmals bereits im Juni. Da gewannen die Südamerikaner souverän mit 5:1. Neymar trug sich gleich doppelt in die Torschützenliste ein.

