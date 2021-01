Der 52-Jährige heuert in China bei Beijing Guoan an und ersetzt dort den Franzosen Bruno Genesio, der nach anderthalb Jahren im Verein seinen Hut nehmen muss. Slaven Bilic unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Für den früheren kroatischen Nationaltrainer ist es das erste Engagement in China.

In der vergangenen Saison führte Bilic West Brom in die Premier League. Nach einigen schwachen Resultaten musste er seinen Platz bei den Baggies jedoch Ende des vergangenen Jahres räumen.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK

— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) January 6, 2021