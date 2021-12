GC präsentiert einen chinesischen Winter-Neuzugang

Die Grasshoppers verkünden den ersten Neuzugang für das neue Jahr: Li Lei stösst aus seiner chinesischen Heimat zu den Zürchern.

Der 29-jährige Linksverteidiger stösst im Januar 2022 zu den Zürchern. Zu vertraglichen Modalitäten macht der Super League-Klub keine Angaben. Li Lei ist in Qingdao in der Provinz Shandong geboren und aufgewachsen. Im April 2010, im Alter von 17 Jahren, gab der Defensivakteur sein Profidebüt in der chinesischen Super League für den Nanchang Bayi. Seitdem hat er mehr als 200 Profi-Einsätze absolviert und Erfahrung bei Nanchang Bayi, Henan Jianye und Beijing Guoan gesammelt. Li Lei gewann 2018 mit Beijing Guoan den chinesischen Pokal und wurde 2019 in die Liste der 11 besten Spieler der chinesischen Superliga aufgenommen.

Nachdem er im März 2019 sein erstes Spiel für die chinesische Nationalmannschaft bestritt, ist Li Lei nun fester Bestandteil der Nationalmannschaftskader. Insgesamt hat er fünf Spiele für seine Nationalmannschaft absolviert und dabei zwei Assists beigesteuert.

“Wir freuen uns, Li Lei in Zürich bald begrüssen zu dürfen. Er ist ein interessanter Spieler, der zum Kader der chinesischen Nationalmannschaft gehört und viel Erfahrung mitbringt. Wir hoffen, dass Li Lei sich gut an den Schweizer Fussball und die Schweizer Kultur anpassen wird, sodass er in der zweiten Saisonhälfte seinen Beitrag leisten kann”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

Early Christmas present: 热烈欢迎 Li Lei! 📝 Der 29-jährige Linksverteidiger wechselt von @BeijingGuoan_ zu GC. Der Chinesische Nationalspieler wird im Januar 2022 in Zürich ankommen. News: https://t.co/q6H9v32Uzx#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/TF9I3cwotY — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) December 20, 2021

psc 20 Dezember, 2021 10:17