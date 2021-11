Barça wird bei Cedric Bakambu vorstellig

Weil Luuk de Jong bisher flopt und Sergio Agüero langfristig ausfallen wird, schaut sich der FC Barcelona nach frischem Personal für die vorderste Reihe um. Cedric Bakambu gehört zum Kreis der interessanten Spieler.

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer bei Cedric Bakambu hängengeblieben. Nicht nur das: Wie die “AS” berichtet, ist es sogar schon zu einer Kontaktaufnahme seitens der Azulgrana gekommen. Was den Neuner des chinesischen Erstligisten Beijing Guoan besonders interessant macht, ist sein zum Jahresende auslaufender Vertrag.

Barça könnte Bakambu im Januar folgerichtig ablösefrei unter Vertrag nehmen, was dem ohnehin leergefegten Bankkonto zugutekommen würde. Bakambu spielt seit Anfang 2018 in China und kostete Beijing seinerzeit immerhin 40 Millionen Euro. Eingewöhnungszeit würde der Kongolese keine brauchen, schliesslich spielte er zuvor zweieinhalb Jahre für den FC Villarreal.

Bakambu verzeichnet nach seinem Wechsel in den fernen Osten starke 58 Tore (21 Vorlagen) in 87 Pflichtspielen. Barça will im Januar auf dem Stürmermarkt tätig werden. Zum einen, weil Luuk de Jong bis heute nicht überzeugen kann – und zum anderen, weil Sergio Agüero monatelang ausfallen wird.

aoe 6 November, 2021 17:28