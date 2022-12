Raheem Sterling zurück im englischen WM-Quartier – 2 Portugiesen reisen ab

Nachdem Raheem Sterling zwischenzeitlich aus Katar abgereist und zu seiner Familie nach England zurückgereist ist, macht er sich nun wieder auf ins WM-Quartier der Three Lions. Für zwei Portugiesen ist das Turnier hingegen endgültig vorbei.

Sterlings Familie wurde in ihrem Zuhause englischen Medienberichten zufolge von bewaffneten Tätern ausgeraubt als sie anwesend war, was dazu führte, dass der Chelsea-Profi zu ihr reiste und so das WM-Achtelfinale gegen den Senegal (3:0) verpasst hatte. Nun hat er sich dazu entschlossen zum englischen Team zurückzukehren. Wie der Verband mitteilt, wird Sterling am Freitag wieder in Doha eintreffen. Tags darauf trifft England im WM-Viertelfinale auf Frankreich.

Definitiv nicht mehr Teil des portugiesischen Teams sind derweil Nuno Mendes und Danilo Pereira. Die beiden Verteidiger hatten sich im Turnierverlauf verletzt, blieben für das Achtelfinale gegen die Schweiz aber noch in Katar. Nun ist das Duo endgültig abgereist. Beide kehren zu ihrem Klub Paris St. Germain zurück.

psc 8 Dezember, 2022 11:11