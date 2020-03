Jeff Saibene in Ingolstadt entlassen

Trainer Jeff Saibene muss seinen Hut beim deutschen Drittligisten Ingolstadt nehmen.

Der Coach aus Luxemburg und der Schweiz wird ein Opfer der zuletzt schwachen Resultate seiner Mannschaft. Sportdirektor Michel Henke erklärt: “Natürlich ist die Punktausbeute der letzten Spiele unbefriedigend, aber das allein ist nicht ausschlaggebend für diese Entscheidung gewesen, die uns wirklich nicht leichtfällt. Schliesslich bewegen wir uns nach wie vor in der oberen Tabellenregion und haben Anschluss zu den vorderen Plätzen. Trotzdem müssen wir feststellen, dass die Mannschaft in den bisherigen Partien des Jahres nicht mehr, beziehungsweise nur noch vereinzelt, an ihre Leistungsgrenze kommt. Sich mit jeder Faser gegen alle Widerstände zu wehren, darum geht es. Entsprechend haben wir leider die Überzeugung gewonnen, dass wir eine Veränderung auf der wichtigen Position des Trainers herbeiführen müssen, um dieses maximale Feuer wieder ins Team zu bringen.” Jeff Saibene war beim früheren Bundesliga-Klub erst seit vergangenem Sommer im Amt und startete gut in die Saison. In diesem Jahr lief es der Mannschaft allerdings nicht mehr.

