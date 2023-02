Dieter Hecking kehrt auf die Trainerbank zurück

Eigentlich hatte Dieter Hecking vor seiner Übernahme des Postens als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg im Sommer 2020 angekündigt, nicht mehr als Trainer tätig zu werden. Nun tut er es dennoch.

Nachdem die Franken Markus Weinzierl nach nur 13 Spielen gefeuert haben, tritt Hecking nun wieder den Gang auf die Trainerbank an. Der Club liegt in der Tabelle der 2. Bundesliga auf dem 13. Tabellenplatz. Zuletzt setzte es am Sonntag beim 1. FC Heidenheim eine 0:5-Pleite ab. «Es liegt in meinen Händen zu beweisen, dass ich mit meiner Einschätzung zum Kader richtig liege. Und wenn es das nicht ist, ist es noch fataler, was ich dann auch zugestehen muss», sagt Hecking und ergänzt, dass es nun darum gehe, nicht mehr zu diskutieren, sondern die schwierige Situation anzupacken.

Hecking trainierte in der Vergangenheit unter anderem den Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg. In Nürnberg war er in dieser Funktion bereits zwischen 2009 und 2012 tätig. Als Trainer wird er definitiv nur bis Saisonende tätig sein.

