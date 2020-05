Neuer Klub für Florentin Pogba

Abwehrspieler Florentin Pogba, der ältere Bruder von Paul Pogba, hat nach halbjähriger Vereinslosigkeit einen neuen Klub gefunden.

Der 29-jährige Innenverteidiger kehrt nach einer Saison in der MLS bei Atlanta United in seine französische Heimat zurück, wo er bei Zweitligist FC Sochaux nach erfolgreichen medizinischen Tests einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Die Saison in Frankreich ist abgebrochen und beendet, Florentin Pogba wird aber bereits in den kommenden Wochen das Training mit den neuen Teamkollegen aufnehmen.

In Frankreich war er in der Vergangenheit für Saint-Étienne und Sedan aktiv.

psc 18 Mai, 2020 15:41