FCB-Profi Aldu Kalulu hat einen neuen Klub gefunden

Der französische Flügelstürmer Aldo Kalulu verabschiedet sich nach drei Jahren beim FC Basel und kehrt in die Heimat zurück.

Der 25-jährige Angreifer unterschreibt beim FC Sochaux in der Ligue 2. Für jenen Verein war er vor seinem Wechsel ans Rheinknie bereits in der Saison 2017/18 aktiv. Kalulu unterschreibt in Sochaux für drei Jahre plus Option. Für den FC Basel bestritt er insgesamt in drei Jahren “nur” 27 Super League-Spiele. Zwischenzeitlich war er allerdings noch an Swansea ausgeliehen.

https://twitter.com/FCSM_officiel/status/1409922385474691078

psc 30 Juni, 2021 12:08