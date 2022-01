Grejohn Kyei drängt auf Servette-Abgang – Wechsel nach Frankreich?

Infolge des Zukaufs von Chris Bedia ist bei Grejohn Kyei die Bahn grundsätzlich frei für einen Wechsel. Der Stürmer soll sogar schon für Gespräche mit anderen Klub freigestellt worden sein.

Grejohn Kyei hat sehr wahrscheinlich keine Zukunft bei Servette. Laut einem Bericht der französischsprachige Tageszeitung “Tribune de Geneve” will der Torjäger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und strebt daher einen Wechsel an. Trainer Alain Geiger hat Kyei daraufhin nicht in den Kader für den Rückrundenauftakt am Samstag beim FC Zürich berufen.

Kyei ist freigestellt, um mit Interessenten über einen Wechsel beraten zu können. Vermutlich wird der 26-Jährige in Zukunft in Frankreich zu sehen sein. Der Journalist Loic Tanzi bringt einen Transfer zum Zweitligisten FC Sochaux ins Gespräch. Die Industriestädter hatten schon im Sommer vergangenen Jahres die Fühler nach Kyei ausgestreckt. Der abstiegsbedrohte FC Lorient aus der Ligue 1 soll ebenfalls infrage kommen.

Servette hatte sich erst vor wenigen Tagen mit Chris Bedia vom belgischen RSC Charleroi verstärkt. Kyei ist mit sechs Toren hinter Shootingstar Kastriot Imeri (8) bester Torschütze der Romands.

aoe 29 Januar, 2022 16:15