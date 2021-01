Nachdem zuletzt Spekulationen über die Einführung einer neuen und möglicherweise geschlossenen Superliga von Weltklasseklubs aufgekommen sind, wehrt sich die FIFA nun gegen solche Pläne. Sie stellt sich klar hinter das zurzeit gewählte Modell mit den von den einzelnen Konföderationen organisierten Wettbewerben.

Die FIFA droht sogar mit Konsequenzen: “Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen”, schreibt der Weltverband in einem Statement. Heisst mit anderen Worten: Die Champions League oder auch WM- und Teilnahmen wären für die Spieler tabu.

Auch die “European Leagues” betonen in einem Statement, dass das zurzeit bestehende Modell fortgeführt werden soll.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.

ℹ️👉 https://t.co/0WCjeZSVDl pic.twitter.com/uiCAVBkMXw

— FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021